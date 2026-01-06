J3福島に期限付き移籍で加入したFW三浦知良（58）が10日、福島市内での練習に初合流した。周囲に雪が残るピッチで若手に交じって約2時間、ボール回しなどで精力的に動いた。5年ぶりにJクラブで始動し「サッカーがまたうまくなれるんじゃないか」と好感触を得た。約40人のメディアが集結するなど注目度の高さもうかがわせた。試合前のミーティングでは「みんなから学んで一緒に成長していきたい」と謙虚にあいさつ。まだ個々の