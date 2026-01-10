Hey！Say！JUMPの伊野尾慧（35）が舞台「四畳半神話大系」に主演する。森見登美彦氏の同名人気小説が原作。複数の並行世界を行き来する、さえない大学生役を演じる。自身は明大理工学部建築学科を卒業し、大学院も修了しており「主人公の“私”はかなり悶々（もんもん）としているのですが、学生の頃に誰しもが抱えていたであろうあの気持ちは、僕も大学に通っていたので分かる気がします」と共感。30代半ばでの大学生役に「