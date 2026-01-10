【スノーマス（米コロラド州）共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は10日、米コロラド州スノーマスでスロープスタイル第1戦の決勝が行われ、女子の深田茉莉（ヤマゼン）が2位、村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が3位に入った。