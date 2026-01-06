CES 2026で発表されたPanther Lakeこと「Core Ultra Series 3」について、そのCESの会場内で、限られた環境ではあるが実機を拝借してベンチマークテストを実施する機会があった。Core Ultra Series 3が本当にIntelがアピールするほど高性能なのか、一端が垣間見える結果が得られたので、その内容をレポートする。Panther Lakeこと「Core Ultra Series 3」のチップ。今回、このCore Ultra Series 3の実性能をテストできる機会を得た