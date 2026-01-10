気象台は、午前3時48分に、波浪警報を鳥取市北部、米子市、境港市、岩美町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日吉津村、大山町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】鳥取県・鳥取市北部、米子市、境港市、岩美町、湯梨浜町、琴浦町などに発表 11日03:48時点鳥取県では、11日昼前から12日明け方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鳥取市北部□波浪警報【発表】11日昼前から12日明け方にかけて警戒