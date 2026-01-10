【ブンデスリーガ第16節】(Europa-Park Stadion)フライブルク 2-1(前半0-0)ハンブルガーSV<得点者>[フ]ビンチェンツォ・グリフォ(53分)、イゴール・マタノビッチ(83分)[ハ]ルカ・ブシュコビッチ(48分)<退場>[ハ]ダニエル・エルファドリ(51分)<警告>[フ]フィリップ・トロイ(39分)、フィリップ・ラインハート(43分)、パトリック・オスターハーゲ(90分+7)[ハ]ダニエル・エルファドリ2(4分、51分)、ルカ・ブシュコビ