「ワイルドサイド ヨウジヤマモト（WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO）」が、「ニードルズ（NEEDLES）」との新作コラボレーションアイテムを1月14日に発売する。ワイルドサイド ヨウジヤマモト原宿店と大阪店、阪急メンズ東京ヨウジヤマモト、公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】新作は、ワイルドサイド ヨウジヤマモトを象徴する薔薇の周りを、ニードルズを象徴する蝶の刺繍が舞うようにあしらい、鮮やかなブルーを