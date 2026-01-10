サウサンプトンに所属する松木玖生が、10日に行われたFAカップ3回戦のドンカスター・ローヴァーズ戦で、加入後公式戦2ゴール目を記録した。現在、チャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）では8勝9分9敗の勝ち点「33」で15位につけるサウサンプトンが、FAカップの初陣に臨んだ。相手はリーグ1（同3部リーグ）で降格圏の23位に沈むドンカスター・ローヴァーズ。松木は公式戦では2試合ぶり、今季2度目のスターティングメンバ