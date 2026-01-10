FAカップ3回戦が10日に行われ、マンチェスター・シティとエクセター・シティが対戦した。FAカップ3回戦では、プレミアリーグおよびチャンピオンシップ（2部）のチームが登場。プレミアリーグ第21節終了時点で13勝4分4敗の成績を残し、勝ち点「43」で2位につけるマンチェスター・シティにとっては、これが今大会の初陣となる。そんな初戦で相まみえるのは、リーグ1（3部）で14位に位置するエクセター・シティだ。マンチェスタ