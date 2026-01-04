オリックスが、新外国人としてショーン・ジェリー投手（２８）＝ジャイアンツＦＡ＝と契約合意に達したことが１０日、分かった。投手力強化を目指し、２５年１２月から最上位にリストアップしてきた右腕。メジャー最長身の２１１センチと話題性も十分で、近日中に獲得が正式発表される予定だ。右腕は先発、リリーフともに対応でき、打者の手元で動く常時１５０キロ超の直球が武器。メジャー通算９３試合で７勝を記録している。