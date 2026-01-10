気象台は、午前2時40分に、暴風雪警報を稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。また波浪警報を稚内市、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町などに発表 11日02:40時点宗谷地方では、11日朝から11日夜遅くまで暴風雪や高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報