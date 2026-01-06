[1.10 U23アジア杯GL第2節 日本 3-0 UAE ジッダ]違いを示すゴールとなった。“ロス五輪世代”U-21日本代表は2歳上のU-23UAE代表に3-0で勝利。PK奪取とチーム2点目を挙げたMF大関友翔(川崎F)は試合後の記者会見で「結果はよかったけど、まだ自分たちのミスや課題は出た。もっと修正しなければチャンピオンへの道のりは長い」と慢心なく、次戦を見据えていた。前半5分には自らの動きで決定的なチャンスを作った。大関は敵陣PA右