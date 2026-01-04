ラ・リーガ 25/26の第19節 ビリャレアルとアラベスの試合が、1月11日00:15にエスタディオ・デ・ラ・セラミカにて行われた。 ビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、アジョセ・ペレス（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアラベスはトニ・マルティネス（FW）、カルレス・アレーニャ（MF）、ジョン・グリディ（MF）らが先発に名を連ねた