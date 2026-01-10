事件現場（愛知・小牧市） 10日夜、愛知県小牧市で帰宅途中の40代の女性が後ろから、男にかばんをひったくられてけがをしました。男は、今も逃走中です。 警察によりますと、10日午後10時ごろ、小牧市中央の路上で歩いて帰宅していた43歳の女性が後ろから来た男にハンドバッグをひったくられました。 バッグのなかには、現金約1万1000円が入った財布や小銭入れがあったということです。 女性は、男ともみ合いになり転倒し