ブンデスリーガ 25/26の第16節 フライブルクとハンブルガーSVの試合が、1月10日23:30にオイローパ・パルク・シュタディオンにて行われた。 フライブルクは鈴木 唯人（MF）、ルーカス・ホラー（FW）、ビンチェンツォ・グリフォ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハンブルガーSVはジャンリュック・ドンペ（MF）、ダミオン・ドウンス（FW）、ファビオ・ビ