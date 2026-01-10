2026年1月10日夕方、元交際相手の女性に対し、無理やり面会を要求しようとしたとして19歳の男が逮捕されました。 強要未遂の疑いで逮捕されたのは、静岡市葵区に住むアルバイトの男（19）です。 警察によりますと、男は2026年1月10日午前8時半頃、元交際相手の女性に対し、無理やり面会を要求した疑いが持たれています。 男は女性との復縁を望んでいて、面会の要求に応じない場合は、ネット上に女性の恥ずかしい写真を流すなど