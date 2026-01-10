気象台は、午前1時38分に、なだれ注意報を盛岡市、花巻市、北上市、二戸市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、軽米町、九戸村、一戸町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】岩手県・盛岡市、花巻市、北上市、二戸市、八幡平市、滝沢市などに発表（雪崩注意報） 11日01:38時点沿岸北部、沿岸南部では、強風や高波に注意してください。内陸では、風雪や大雪、なだれ、電線等へ