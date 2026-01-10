「110番の日」にタレントの本田紗来さんが110番の適切な利用を呼びかけました。タレントの本田紗来さんは、110番通報を受ける警視庁の通信指令本部で一日本部長を務め、通報を受ける体験をしました。警視庁によりますと、2025年の110番通報の件数は約215万件で過去最多で、このうち14%ほどが「家にカメムシが出た」「タクシーが来ない」など不要不急と思われる通報だったということです。本田紗来さんは「事件事故は110番、悩みや