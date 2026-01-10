ブンデスリーガ 25/26の第16節 ウニオン・ベルリンとマインツの試合が、1月10日23:30にアン・デア・アルテン・フェルステライにて行われた。 ウニオン・ベルリンはアンドレイ・イリッチ（FW）、リバン・ブルク（MF）、オリバー・バーク（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマインツは佐野 海舟（MF）、フィリップ・ティーツ（FW）、ベネディクト・ホラーバッハ