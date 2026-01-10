昨季ナ・リーグ最多17勝のブルワーズの先発右腕ペラルタが、3月のWBCにドミニカ共和国代表として出場することが決まった。ネルソン・クルーズGMが現地メディアに語った。直近2大会では投手不足が課題で、米ヤフースポーツは「ペラルタは先発投手陣の中核を担う」と伝えた。また、カナダのTSN局は同国代表のDHにドジャース・フリーマンを予想。健康上の問題を抱えているとも報じられており、今後の動向が注目される。