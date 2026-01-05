大リーグ機構のロブ・マンフレッド・コミッショナーが、レギュラーシーズンの日程を見直す可能性について言及し、シーズン分割案や、NBAカップのようなシーズン中の別大会を検討していることをラジオ番組で明かしたと9日（日本時間10日）、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。「これらを実現しようとすると、必然的にレギュラーシーズンの試合数を減らすという話になる」などと語った。また、以前から構想してい