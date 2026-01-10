◇スペイン1部Rソシエダード2ｰ1ヘタフェ（2026年1月9日）RソシエダードのMF久保が決勝アシストで新年初勝利を演出した。後半45分に追いつかれたが、追加タイム6分に右CKを味方の頭に合わせ、リーグ戦6試合ぶりの白星に貢献。再三、好機に絡み、ディアリオ・バスコ紙は5点満点の評価でマン・オブ・ザ・マッチに選んだ。昨年末から3試合で1得点2アシストと上り調子でW杯イヤーに突入。就任2戦目で初勝利のマタラッツォ監督は