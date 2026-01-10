10日夜、愛知県瀬戸市の東海環状自動車道外回り線で、乗用車が横転し1人が意識不明の重体です。 【写真を見る】愛知・瀬戸市の東海環状道で乗用車が横転、運転手の30代位の女性が重体同乗の男女3人も病院に搬送される 10日午後7時まえ、瀬戸市長谷口町の東海環状自動車道外回り線で乗用車が横転しました。 この事故で運転手の30代位の女性が病院に運ばれましたが、頭を強く打って意識不明の重体です。 また、同乗者の30代