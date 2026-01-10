政府与党内の一部から、1月下旬にも衆議院を解散する案が浮上する中、与野党からは様々な声があがっています。政府与党関係者によると、1月23日に召集予定の通常国会の冒頭に高市首相の判断で衆議院を解散する案が、政府与党内の一部で浮上しているということです。解散した場合の衆院選の投開票は、2月中に行うことが見込まれ、最短では、1月27日公示、2月8日投開票が想定されています。衆院解散案の急浮上に、立憲民主党野田代表