ボートレース蒲郡の「スポーツ報知杯争奪第１７回ビクトリーカップ」は１０日、準優勝戦が行われた。岩瀬裕亮（３７＝愛知）は準優９Ｒのイン戦、コンマ１３のトップスタートから他艇の攻めを寄せつけず先マイ。優出一番乗りを果たした。舟足は「すごく抜けたところがあるわけではないですが、バランスが取れていてどこを取っても悪くない。与えられた枠番から、きっちり展開を突ける足はあります」と好仕上がりだ。当地２