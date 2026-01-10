重慶市両江新区にある賽力斯集団（セレス・グループ）の「スーパーファクトリー」でラインオフを待つ新エネ車。（２０２５年９月１９日撮影、重慶＝新華社記者／王全超）【新華社北京1月11日】中国の自動車業界団体、中国汽車流通協会乗用車市場情報連席分会が9日に発表した2025年12月の乗用車小売販売台数は前年同月比14.0％減（前月比1.6％増）の226万1千台だった。うち自主ブランドは11.0％減（同2.1％減）の146万台、主要合