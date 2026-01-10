王林が2026年初めて自身のInstagramを更新し、午年コスプレを披露した。 （関連：【画像】王林、タイトなワンピースに馬耳カチューシャ） 王林は「hny」と「あけましておめでとう（Happy New Year）」を略したスラングでファンに挨拶をしながら、「ぶじに、年を越せたようです！今年の目標は「温故知新」です！明けましておめでとうございます」と新年の抱負を述べた。 王林がアップしたのは、ボディライン