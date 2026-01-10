1月10日、台湾・台北ドームで行われた『第40回GOLDEN DISC AWARDS』で大賞が発表され、アーティスト部門をジェニー、デジタル音源部門をG-DRAGON、アルバム部門をStray Kidsが受賞した。【映像】Stray Kids、大賞受賞した瞬間、メンバー同士で抱き合う様子ジェニー、アーティスト部門大賞を受賞！アーティスト部門大賞を受賞したのはジェニー。「私たち（BLACKPINK）はデビューして今年10周年になります。こうやって駆け抜けて