プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「スパイシーミートライス」 「カブとリンゴのコールスローサラダ」 「カボチャとベーコンのソテー」 の全3品。 スパイスを使った料理で、カラダを内側から温かく。食欲が増すエスニック献立です。【主食】スパイシーミートライス チリコンカンでおなじみのスパイス「チリパウダー」を入れてスパイシーに。温泉卵が全体をマイルドに仕上げます。 &