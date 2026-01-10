上白石萌歌と生田斗真がダブル主演を務める日本テレビ系の土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』が1月10日にスタートした。ずいぶんと突拍子もないタイトル（かつメインビジュアルもなかなかのインパクト）で、いったいどんな作品なのかと前情報も入れずに観てみれば、瀬那和章の原作があるからか、あるいは今期は月9も手掛ける根本ノンジの脚本の妙か、表現方法も含めてなんとも興味深い着眼点のドラマであった。 参