● 今日は2026年1月11日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。運勢の見方☆1つ: ☆☆2つ: ☆☆☆3つ: ☆☆☆☆4つ: ☆☆☆☆☆5つ: ☆☆☆☆☆おとめ座（乙女）：8月23日〜9月22日総合運：☆☆☆☆☆努力が報われたり、望んでいた以上の結果が出たりと、飛び上がるほど嬉しいことがある