ボートレース住之江の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ住之江」が１１日に開幕する。石田貴洋（２９＝埼玉）がエンジン抽選で引き当てたのは２連率３３％の５６号機。早速、近況好調の要因であるチルト０・５度にして特訓に向かった。「伸びることは伸びたけど、ちょっと風に負けている感じがあった。このまま初日１Ｒを走ってから今後の調整を考えたい」とベストの調整を探っていく。現状は２期連続Ｂ１も昨年１１月から