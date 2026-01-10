紫外線対策は「こまめな塗り直し」が常識になりつつある今、手軽さと快適さを兼ね備えた新アイテムが登場します。サンカット®から発売される「プロテクトUVスティック」は、外出先でもストレスなく使えるスティックタイプ。さらさらな使用感と高いUVカット力を両立し、忙しい毎日でも続けやすいのが魅力です。日常からレジャーまで、女性のUVケアを心地よくアップデートしてくれる存在になりそう♡ 超さら