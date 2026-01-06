ボートレース若松の「日本トーター杯ＢＴＳ北九州ＭＤ開設１９周年記念競走」は、１０日に開催予定だった３日目が荒天のため中止順延。１１日にあらためて予選最終日となる３日目を実施する。佐藤博亮（３７＝愛知）は２０２４年９月以来の当地参戦。ここまで１、１、３着とまとめている。９日に行われた２日目８Ｒは、２コースからイン横田貴満の懐に舟をねじ込んで、差し抜けに成功。大外進入の１２Ｒはトップスタート。イン