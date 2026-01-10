フェイエノールトの日本代表FW上田綺世が10日に自身のインスタグラム(@bee18_official)を更新し、妻でモデルの由布菜月さんとの間に第1子を授かったことを明かした。上田は夫婦のツーショットとともに「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます」と投稿。「しばらく離れての生活になりますが、お互い支え合って頑張っていきます。これからも応援よろしくお願いします」と綴った。また、由布さんも同日にイ