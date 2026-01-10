東京・大田区のマンションで会社社長の男性を殺害したとして部下の男が逮捕された事件で、男は事件発覚の翌朝、新幹線で逃亡しようとしていたとみられることがわかりました。山中正裕容疑者（45）は今月7日から8日にかけて大田区大森北のマンションで会社の上司の河嶋明宏さん（44）を刃物で刺し、殺害した疑いがもたれています。捜査関係者への取材で、山中容疑者は事件発覚の翌朝にJR東京駅から新幹線で逃亡しようとしていたとみ