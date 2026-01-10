8人組ボーイズグループ・Stray Kidsが10日、台湾・台北ドームで開催したK-POPアワード『第40回 ゴールデンディスクアワード』に出演。『KARMA』で「アルバム部門大賞」を受賞した。【写真】カワイイ…！ジェリーを撫でるRIWOO＆WOONHAK受賞が決まると、メンバーは踊りながら登場。ゴールドの盾を手にし、Changbinは「夢にも思っていませんでした」と喜びをかみしめ、「約8年間、Stray KidsとしてSTAY（ファンネーム）と一緒に