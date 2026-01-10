13.3gが、本日11日（日）にメジャーデビュー曲「潜在的なアイ」（TVアニメ『Fate/strange Fake』エンディングテーマ）を配信リリースし、同曲のミュージックビデオをあわせて公開した。今作ミュージックビデオは、ライブハウスで培われてきたライブバンドとしての13.3gを象徴するように様々なシチュエーションをバックに演奏する13.3gメンバーを中心に構成されている。歌詞では「潜在的な”アイ”」、そして「あなただけの”アイ”