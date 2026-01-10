The Otalsが、大和明桜（虹のコンキスタドール）をゲストボーカルに迎えた新曲「メランコリィ・ディスコード」を1月28日（水）より配信リリースすることが決定した。「メランコリィ・ディスコード」はぼやけた街の光を思わせる浮遊感に満ちた電子音と、レコードノイズにまみれた暖かなリズムトラックが織りなす、あてのない冬の長い夜を明かす姿を描いたポップチューン。オルタナティブなギターサウンドを持ち味としてきたThe Otal