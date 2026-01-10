フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世が10日、自身の公式Instagram（＠bee18_official）を通して、妻でモデルの由布菜月さんとの間に第一子を授かったことを発表した。上田は自身の公式Instagramを更新し、2人で映った写真とともに、「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます。しばらく離れての生活になりますが、お互い支え合って頑張っていきます。これからも応援よろしくお願いします」と投稿