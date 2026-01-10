【ポケモン ランプマスコット】 2月下旬 発売予定 価格：1回400円 ピカチュウ タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ポケモン ランプマスコット」を2月下旬に発売する。価格は1回400円。 本商品は、ポケモンたちの体の一部が光るマスコット。ピカチュウはほっぺ、ゲンガーは目、ポカブはしっぽ、バケッチャはかぼちゃ部分の穴が光る仕様になっている。ピカチ