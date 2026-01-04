【ホロライブ カプセルラバーマスコット オリジン4】 1月第3週 発売 価格：1回500円 バンダイは、ガシャポン「ホロライブ カプセルラバーマスコット オリジン4」を1月第3週に発売する。価格は1回500円。 VTuber事務所「ホロライブプロダクション」より、オリジン衣装のラバーマスコット第4弾が登場。ラインナップは、天音かなたさん、角巻わためさん、常闇ト