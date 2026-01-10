気象台は、午前0時10分に、波浪警報を敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】福井県・敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町に発表 11日00:10時点福井県では、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■福井市□波浪警報12日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高6m■敦賀市□波浪警報【発表】11日朝から12日未明にかけ