気象台は、午前0時9分に、暴風雪警報を奥尻町に発表しました。また波浪警報を松前町、八雲町熊石、江差町、上ノ国町、乙部町、奥尻町、せたな町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・奥尻町に発表 11日00:09時点檜山地方では、11日朝から11日昼前まで暴風雪に警戒してください。渡島、檜山地方では、11日朝から高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■函館市□なだれ注意報11日にかけて注意