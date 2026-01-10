ボートレース徳山の「楽天銀行賞」が１０日に開幕した。谷村一哉（４７＝山口）は股関節の手術で４か月入院。初日１０Ｒは昨年８月の当地お盆戦以来、約５か月ぶりの実戦となった。その復帰戦は大外枠からコンマ２２のトップスタートを決めると内をグイグイ絞って、まくり差し一閃。ピット帰投後は柳生泰二、木場雄二郎ら山口支部の仲間たちが笑顔で出迎えた。Ｇ?２Ｖの強豪でも「緊張しました。１等は出来過ぎだけど、意