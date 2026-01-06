タレントの明石家さんまが１０日深夜放送のＭＢＳラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。元「モーニング娘。」の生田衣梨奈が吉本興業に移籍した件に言及した。さんまは「モーニング娘。」メンバーで番組アシスタントの櫻井梨央に向かって「生田、吉本入りよったらしいぞ」と切り出した。生田は同ラジオにもたびたび出演しており、何度も共演しているが「何の目的で吉本来たんやろうな。笑いの勉強、一生懸命やるって言うなら