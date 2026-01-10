ボートレース多摩川の「ヴィーナスシリーズ第１９戦是政プリンセスカップ」が１０日に開幕した。藤原早菜（２５＝岡山）は前半２Ｒは５コースから展開なく６着に敗れたが、後半７Ｒはイン逃げ勝利と、すぐさま巻き返してみせた。ただ「足は良くないですね。乗りづらい。後半はマシになって出口の感じとかは悪くなかった。乗り心地を良くしたい」と舟足には課題を残しており、上積みを求めていく。前半の６着は昨年６月２９