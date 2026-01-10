ボートレース戸田の「ＷＩＮＷＩＮパーク戸田９周年記念・東京スポーツ杯」が１１日に開幕する。平田忠則（４９＝福岡）が前検のエンジン抽選で引き当てた２号機は、前節の正月シリーズで中野希一が１号艇で優出（３着）した好エンジン。特訓後は「下がる感じはないし、足はいい。いい部類だと思います。このままでも行ける感じです」と早くも好感触をつかんでいる。１９９７年４月にデビューしてから今年で２８年９か月。優