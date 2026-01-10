1980（昭和55）年1月11日、ソ連のアフガニスタン侵攻に抗議して、在日アフガニスタン留学生らが都内をデモ行進。「ソ連は軍事侵略で祖国の独立と主権を踏みにじっている」として、日本語、英語、アフガニスタン語で書かれた横断幕を掲げて歩いた。大使館での面会は拒否されたが、抗議の文書を郵便受けに入れた。