気象台は、午前0時5分に、暴風雪警報を鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】山形県・鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表 11日00:05時点庄内では、暴風雪や高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鶴岡市□暴風雪警報【発表】12日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間11日未明風向西・陸上最大風速18m/s・海上最大風速